Вокруг рыбаки и птицы: Reuters показало новые фото Керченского моста (фоторепортаж)

Опубликованы новые фото строящегося Керченского моста в оккупированном Крыму. Их показало агентство Reuters.

Так, на них можно увидеть арку моста, поднятием которой кичились оккупанты, поскольку эта постройка должна соединить Россию с оккупированным ею Крымом. Также видно, как вокруг фетиша крымчан бурлит жизнь: рыбаки проверяют свои сети, вблизи моста плавают лебеди и утки.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический ущерб.

29 августа оккупанты подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Позже британское издание The Guardian сообщило, что Россия близка к завершению строительства моста, поскольку окончила его в ключевую фазу.