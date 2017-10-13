Кабмин должен отреагировать на бездействие УЗ - бизнес

УЗ пытается "залатать дыры" деньгами отечественных производителей, значительно поднимая тариф на перевозки для бизнеса. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал генеральный директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

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По словам Цкитишвили, УЗ демонстрирует нежелание или неумение решать проблемы собственной эффективности, перекладывая свои промахи на бизнес.

"Мы не видим ни одного сражения с неликвидами, с проблемой дискриминации ГМК в вопросе обеспечения парком полувагонов УЗ. Если говорить жестко, виной всему, по-видимому, неумение и/или нежелание её руководства оптимально использовать те ресурсы, которыми в настоящее время располагает данная государственная монополия", - пишет директор комбината.

Э. Цкитишвили добавил, что производители надеялись пережить осенний период дефицита лома благодаря тендеру УЗ на реализацию лома, однако до сих пор никаких реальных действий со стороны монополиста не происходит.

"Мы предвидели возможность возникновения нового дефицитного периода этой осенью гораздо раньше, чем он наступил. В то же время, мы надеялись, что эти нелегкие времена нам поможет пережить тендер на реализацию 128 тыс. тонн железнодорожного металлолома, о котором ещё в середине лета громогласно заявляло руководство УЗ. Однако, до сих пор - никаких реальных действий с её стороны. В такой ситуации потери понесут и металлурги и УЗ и, что самое главное, государство", - написал Э. Цкитишвили.

Он подчеркнул, что только за последний месяц котировки металлолома на внешнем рынке упали, в среднем, на $40-$50/т.

"На 400-500 грн/т продемонстрировал снижение и внутренний рынок. Несложно подсчитать, что уже на данный момент УЗ недополучила примерно 50-65 млн грн, - добавил директор комбината. - Если дело пойдет так и дальше, то данные объемы металлолома, на сумму порядка 700-800 млн грн будут ржаветь и гнить в закромах УЗ, отвлекая дополнительные ресурсы на их хранение, охрану, не говоря уже о потерях от их возможного расхищения".

При этом Э. Цкитишвили задается вопросом, почему УЗ вместо того, чтобы реализовать "целые горы металлолома стоимостью в сотни миллионов гривень", стремится взвинтить тарифные ставки на грузоперевозки.

"Похоже, что свое слово по этому поводу снова должен сказать Кабмин", - подытожил директор комбината.