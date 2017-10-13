НАБУ подозревает министра инфраструктуры Омеляна в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро подозревает министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 29 сентября 2017 года, текст которого был опубликован 12 октября в Едином государственном реестре судебных решений.

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"Детективами… Национального антикоррупционного бюро Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 26.05.2017 г. по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Украины", - сообщается в определении.

В документе отмечается, что министр со своей семьей проживает в доме, стоимость которого составляет 7 миллионов гривень. Этот дом принадлежит двоюродной племяннице его жены, но эта племянница, по данным Государственной фискальной службы, не получала доходы, уровень которых мог бы позволить купить такую недвижимость. По данным НАБУ, Омелян подал декларацию, в которой указал, что проживает в квартире, которая принадлежит его жене.

"В то же время, Лицо З (Владимир Омелян – УНИАН) не указал в декларации за 2016 год свое право пользования недвижимым имуществом, а именно домом… Сведения в декларации за 2016 год отличаются от достоверных на 7 миллионов гривень", - говорится в определении суда.

В НАБУ также считают, что министр не задекларировал автомобиль марки BMW X5 стоимостью 1,6 миллиона гривень, которым он пользуется и который принадлежит его брату.

"Как указал детектив, Лицо З (Владимир Омелян – УНИАН) совершило уголовное коррупционное правонарушение, а именно приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований которых не подтверждена доказательствами", - сообщается в документе.

Согласно определению суда, для ведения дальнейшего расследования фактов нарушений НАБУ попросило и получило доступ к информации мобильного оператора "Киевстар" о звонках и сообщениях министра.