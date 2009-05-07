Новая услуга питания в поездах пользуется спросом среди пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, с 5 апреля по 6 мая текущего года, с начала проведения эксперимента по обеспечению пассажиров во время путешествия продуктовыми наборами и чайной продукцией, пассажиры приобрели 1200 таких наборов, в том числе в купейных вагонах – 760, в вагонах СВ – 440.

Параллельно с внедрением новой услуги железнодорожники проводили анкетирование пассажиров и изучали спрос. Большинство опрошенных (34%) назвали удобство причиной, которая повлияла на их решение приобрести продуктовый набор, 68% пассажиров назвали новую услугу полезной для себя.

Железнодорожники продолжают изучать замечания и предложения пассажиров и надеются, что эта услуга со временем станет еще более востребованной и удобной.

Отмечается, что обеспечение пассажиров железнодорожного транспорта питанием во время путешествия – цивилизована норма, которая распространена в странах Западной Европы и России. «Укрзализныця» ввела эту услугу в рамках подготовки железнодорожной отрасли к перевозке пассажиров во время проведения Евро-2012.

«Бокс-ланчи» помогут пассажиру сэкономить время (не нужно будет предварительно покупать еду) и сохранят здоровье ввиду большого количества случаев пищевых отравлений, которые возникают в результате приобретения некачественных продуктов на перронах у частных лиц», – отметили в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. С целью улучшения сервисного обслуживания пассажиров Юго-Западная железная дорога с 5 апреля текущего года ввела новую экспериментальную услугу в пассажирском поезде №05/06 сообщением Киев-Москва (купейный вагон №8 и СВ №13). Стоимость продуктового набора в купейном вагоне составляет 35 грн., в вагоне СВ – 45 грн.

Стоимость оплачивается пассажиром по желанию при оформлении проездного документа. Переоформление, возвращение проездных документов с оплаченной стоимостью новой услуги проводится в установленном порядке.