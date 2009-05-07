Ситуация с захватом «Арианы» разрешится быстро

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ рассчитывает, что ситуация вокруг захвата судна «Ариана» будет решаться быстро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Мне кажется, что здесь ситуация будет решаться быстрее (чем в случае с «Фаиной» – УНИАН)», – отметил он.

По словам министра, члены экипажа чувствуют себя хорошо, обеспечены пищей и водой, судно имеет топливо, и ситуация постоянно отслеживается.

В то же время министр высказал удивление тем, что судно двигалось без сопровождения военной охраны, хотя в этой зоне 80% кораблей имеют военное сопровождение.

«Этот (судно «Ариана» – УНИАН) не пошел под охраной, и тут есть вопросы к судовладельцу», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 человека) было захвачено пиратами 2 мая в 250 милях к юго-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тысяч тонн сои.

Владельцем судна числится компания Candela Shipping, зарегистрированная на Мальте, оператор – британская Seven Seas Maritime.