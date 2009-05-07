В Киеве количество ДТП сократилось на 26%

На протяжении 4 месяцев 2009 г. на улицах Киева произошло 20 тыс. 363 дорожно-транспортных происшествия, тогда как в 2008 г. – 27 тыс. 687 за этот же период.

В этом году зафиксировано 849 ДТП с потерпевшими, что на 18,8% меньше, чем в 2008 г. (1 тыс. 46), в которых погиб 61 человек (52,3%) и 994 – травмированы (17,1%).

Об этом сообщает столичное управление МВД Украины.

Работниками дорожно-патрульной службы ГАИ выявлено почти 195,4 тыс. нарушений правил дорожного движения, из которых 183,9 тыс., – по вине водителей и 11 тыс. 413 – пешеходов. Задержаны 369 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Управлением ГАИ направлено 207 писем в Киевскую городскую государственную администрацию по поводу улучшения условий дорожного движения в городе. Усовершенствованы режимы работы светофорной регулировки на 34 регулируемых перекрестках. Устранены 1 тыс. 202 нарушения в содержании светофорных объектов.