Омелян прокомментировал обвинение НАБУ в незаконном обогащении

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Мария Томко после появления информации о расследовании НАБУ уголовного производства по факту незаконного обогащения министром.

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"Что касается сообщения о расследовании НАБУ: министр инфраструктуры открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами, в частности, с ГПУ, СБУ, НАБУ. Он готов ответить на все вопросы детективов НАБУ, а также предоставить все документы, подтверждающие, что никаких нарушений с его стороны не было", - написала она.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по признакам уголовных преступлений по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.

Для ведения дальнейшего расследования фактов нарушений НАБУ попросило и получило доступ к информации мобильного оператора "Киевстар" о звонках и сообщениях министра.