В Житомире решили снизить стоимость проезда в маршрутках до 4 гривень

Власти Житомира решили снизить стоимость проезда в маршрутных автобусах на 1 грн - до 4 грн за поездку. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 13 октября, Житомирский горисполкомом на внеочередном заседании.

Необходимость снижения стоимости проезда члены исполкома объяснили тем, что частным перевозчикам крайне невыгодно перевозить льготников бесплатно.

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«Мы провели ряд встреч и совещаний с частными перевозчиками, и сегодня исполком принял совместное решение о стоимости проезда в маршрутках», - пояснил на исполкоме мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Также в решении исполкома определено, что льготные категории пассажиров имеют право пользоваться бесплатным правом на проезд только с 10 до 16 часов. Решение вступит в силу со дня его опубликования в СМИ.

Когда именно стоимость проезда в маршрутных автобусах Житомира будет снижена, в решении исполкома не указано.

Как сообщал УНИАН, Житомире стоимость проезда в маршрутных автобусах в июне этого года выросла на 66,7% - с 3 до 5 грн за поездку.