Житомир закупит 50 новых троллейбусов за кредитные средства ЕБРР

Власть Житомира планирует закупить 50 новых троллейбусов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить Житомирскому трамвайно-троллейбусному управлению долгосрочное финансирование в размере 12 миллионов евро на закупку 50 новых троллейбусов и ремонтного диагностического оборудования», - отмечается в сообщении.

Соответствующее трехстороннее соглашение "О подготовке кредитного финансирования» было подписано 13 октября между Житомирским городским головой Сергеем Сухомлиним, КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» и представителями Европейского банка реконструкции и развития.

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«Обновление парка ТТУ на современные троллейбусы даст возможность продолжить транспортную реформу в Житомире и значительно повысить комфорт перевозок пассажиров. Очень важно, что мы сможем не только обновить троллейбусный парк, но и значительно улучшить техническую ремонтную базу для городского электротранспорта», – сообщил на церемонии подписания Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Как отмечают в горсовете, сотрудничество с ЕБРР будет предусматривать инвестирование в улучшение инфраструктуры общественного транспорта Житомира путем закупки новых троллейбусов и сопутствующего ремонтного и диагностического оборудования, ремонта и модернизации депо, тяговых подстанций, расширение троллейбусной контактной сети.

Представители ЕБРР отметили, что данное соглашение предусматривает сроки погашения кредита до 13 лет включительно с трехлетней отсрочкой погашения основной суммы.