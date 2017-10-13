"Укрзализныця" имитирует диалог с бизнесом - эксперт

Государственный монополист "Укрзализныця" имитирует переговоры с бизнесом, не соглашаясь слышать сторону предпринимателей в вопросе повышения тарифов на грузовые перевозки. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в эфире телеканала "112 Украина".

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Гройсман заявил, что промышленники и железнодорожники должны договориться о взаимоприемлемом уровне роста тарифов.

"Начался он (процесс переговоров. – Ред.) еще при предыдущем руководителе "Укрзализныци" Войцехе Бальчуне, продолжается при нынешнем исполняющем обязанности Евгении Кравцове. Но, к сожалению, компромисса найти пока не получается. Не получается на мой взгляд по причине того, что железнодорожники занимают как раз бескомпромиссную позицию. То есть на сегодняшний день мы уже сделали два шага на встречу железнодорожникам, чтобы с одной стороны как бы выполнить просьбу премьер-министра и понимая в какой сложной ситуации находится "Укрзализныця", - заявил Беленький.

Однако, по его словам, государственный монополист остается непреклонным. И ведет переговоры с позиции силы.

"Мы уже два раза предложили 8,4%, 11,3% (повышение тарифов в процентном отношении, – ред.). Но УЗ стоит на 15%. Мы это понимаем как нежелание договариваться. Это просто имитация какого-то диалога. Ну, и наверное, какое-то прямое невыполнение тех пожеланий, которые высказал премьер-министр", - сказал глава федерации.

По словам Беленького, предложенная промышленниками цифра 8,4% появилась не случайно, именно этому значению был равен последний известный индекс цен промпроизводителей за январь-август. Кроме того, повышение тарифов выше этого значения не соответствовало реальным возможностям предприятий и негативно повлияло бы на производство, что автоматически привело бы к росту курса гривны.

"Основные грузовладельцы - это в то же время экспортеры, которые формируют валютную выручку в стране. Последствия недополучения валютной выручки каждый человек может потом в обменных пунктах очень быстро увидеть", - заявил Беленький.