Зарплаты чиновников "Укрзализныци" должны быть подкреплены эффективностью - эксперт

Высокие заработные платы чиновников государственного монополиста "Укрзализныци" должны отражать эффективность этих менеджеров. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос об отсутствии прогресса в переговорах между бизнесом и железной дорогой относительно повышения тарифов.

Как сообщалось ранее, исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов будет получать зарплату в размере 500 тысяч гривен и ежемесячное вознаграждение в размере 714,6 тысячи гривен, что вместе составит более 1 миллион 200 тысяч гривен ежемесячно.

"Когда мы говорим об эффективности, то... там (в "Укрзализныце", - ред.) если просто навести элементарный порядок и хотя бы на 50% уменьшить тот уровень коррупции, который там, к сожалению, все еще есть, а это все признают, то вообще не нужно никакого повышения тарифов. Кроме того, на счетах у них на сегодня около 4,5 млрд грн. Этого более чем достаточно, чтобы до конца года нормально доработать, выполнять ту инвестпрограму, которую еще технически возможно выполнить", - заявил Беленький.

И отметил, что несмотря на заявление премьер-министра Гройсмана о том, что промышленники и железнодорожники должны договориться о взаимоприемлемом уровне роста тарифов, данный вопрос не решен из-за нежелания "Укрзализныци" договариваться. И это несмотря на то, что позиции промышленников о снижении аппетитов монополиста поддержали Американская торговая палата, Европейская бизнес ассоциация и другие организации