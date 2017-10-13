Львов и Дубно может соединить скоростная дорога - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины совместно со Всемирным банком изучает возможность строительства скоростной автомобильной дороги между Львовом и Дубно (Ривненская область), являющейся частью дороги международного значения М-06, которая начинается в Киеве и заканчивается на границе с Венгрией на КПП "Чоп".

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

"Мы недавно объявили о начале работы над строительством новой магистрали, которая соединит М-03 в Венгрии и М-06 по территории Украины. Это должен быть полноценный автобан, который позволит добраться из Мукачево до Львова за 2 часа. Второй вопрос, который мы сейчас начали обрабатывать совместно со Всемирным банком, это строительство полноценного автобана между Львовом и Дубно. Так как этот кусок дороги тоже не в лучшем состоянии. На самом деле, извилистая узкая дорога не дает возможности для полноценного трафика. Это те задачи, которые мы ставим перед собой на последующие годы. Я надеюсь, что мы сможем завершить проектирование в следующем году и приступить к работе уже через год", – цитирует пресс-служба Омеляна.

По словам министра, важным является восстановление дорог, ведущих на границу со странами ЕС.

"Мы будем их ремонтировать в рамках польского кредита. Сейчас проводятся основные тендеры, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем приступить к выполнению работ. Я надеюсь, что финансирование на дорожную пограничную инфраструктуру Львовской области будет увеличено в следующем году", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Также, в пресс-службе отметили, что министерство разрабатывает стратегию развития украинских дорог на ближайшие 3 года.

"Мы сейчас утверждаем стратегию развития украинских дорог на ближайшие 3 года. После ее согласования Кабинетом министров мы согласуем ее с областями. Чтобы у нас не было ситуации, когда каждая область строит себе дороги, где хочет. Наша цель - в течение ближайших 2-3 лет совместить все областные центры между собой абсолютно качественными путями", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак сообщил, что "Укравтодор" планирует реконструировать существующую автомобильную дорогу между Одессой и польским Гданьском, создав скоростную магистраль.

Кроме этого, "Укравтодор" планирует реализовать проект скоростной автомобильной дороги между Львовом и венгерским Будапештом через КПП Дыйда. В связи с этим "Укравтодор" совместно с Всемирным банком начали подготовку предварительного ТЭО проекта строительства дороги I категории Львов - Мукачево. В этом году уже начато проектирование новой автомобильной дороги I категории от города Мукачево до КПП "Дыйда".

В конце августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ в стране, в этом году превысил 20 миллиардов гривень, а протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 километров.

Ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.