В конкурсе на замещение должности директора Керченского СЗ победил Синкевич

Конкурсная комиссия Министерства транспорта и связи Украины на своем заседании 6 мая признала победителем конкурса на замещение вакантной должности директора Керченского судоремонтного завода Владимира СИНКЕВИЧА. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

В.СИНКЕВИЧ исполнял обязанности директора завода с 22 сентября 2008 года.

Справка УНИАН. Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности директора ГП «Керченский судоремонтный завод» в конце января 2008 г.

По результатам работы комиссии 16 апреля т.г. к конкурсу на замещение должности директора ГП «Керченский судоремонтный завод» был допущен В.СИНКЕВИЧ.