Госавиаадминистрация расследует авиакатастрофу в Кировограде

Госавиаадминистрация проводит расследование авиакатастрофы, произошедшей в Кировограде сегодня. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Напомним, сегодня утром на аэродроме «Кировоград» самолет Ха-32-912, который выполнял учебный полет, во время набора высоты завалился на левое крыло и упал. Экипаж воздушного судна погиб.

По данным министерства, государственный регистрационный знак самолета UR-IFA, эксплуатантом судна является Государственная летная академия Украины (Кировоград), владелец – частное лицо.

На борту самолета находились два лица: инструктор и курсант – гражданин Экваториальной Гвинеи.