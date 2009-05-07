«Укрзализныця» поздравит ветеранов с Днем Победы

Руководство железнодорожного транспорта постоянно заботится о своих ветеранах, и накануне 64-й годовщины Победы их торжественно поздравят на железных дорогах Украины.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти лично, представители профсоюзных комитетов и Ассоциации ветеранов посетят дома.

В настоящее время железнодорожная отрасль насчитывает свыше 235 тысяч ветеранов войны и труда, в том числе 58 тысяч участников боевых действий и тружеников фронта.

Также в рамках мероприятий по случаю Дня Победы организованы встречи участников войны с молодыми специалистами и студентами учебных заведений железнодорожного направления.

О старшем поколении помнят и в будние дни. В частности, на протяжении 2008 года бесплатным медицинским страхованием были обеспечены почти 110 тысяч ветеранов отрасли и инвалидов, 14 тысяч человек на льготных условиях получили бытовое топливо, 116 тысяч — материальную помощь к государственным и религиозным праздникам. Ветераны также обеспечиваются средствами реабилитации и передвижения, путевками для санаторно-курортного лечения.