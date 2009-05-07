«Укрзализныця» 14 мая назовет лучшего проводника

В Харькове 14 мая т.г. пройдет традиционный ежегодный конкурс на звание лучшего проводника, объявленный «Укрзализныцей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За почетное звание будут соревноваться лучшие проводники всех железных дорог Украины.

Первые два тура прошли в феврале-марте в структурных подразделениях железных дорог Украины. Специально созданные комиссии оценивали знания и практические навыки конкурсантов и отбирали победителей для участия в общеукраинском финале. Каждая магистраль уже назвала своих претендентов на звание лучшего из лучших.

В конкурсе принимают участие проводники пассажирских поездов и повышенного комфорта, которые личным примером демонстрируют добросовестное выполнение служебного долга и производственных задач, улучшают качество и культуру обслуживания клиентов, совершенствуют процесс перевозок, старательно следят за безопасностью движения.

Цель мероприятия - улучшить качество и культуру обслуживания пассажиров, усовершенствовать систему предоставления услуг, способствовать обмену опытом и повысить уровень профессионального мастерства проводников пассажирских вагонов. А руководители соответствующих служб имеют возможность в очередной раз проверить знания и умение своих подчиненных в преддверии летних пассажирских перевозок.

Справка УНИАН. 10 июля прошлого года на Южном вокзале станции Киев–Пасажирский состоялся финал конкурса профессионального мастерства среди работников пассажирского хозяйства железных дорог Украины. За звание лучшего в профессии соревновались билетные кассиры, проводники пассажирских вагонов, начальники поездов и инструкторы поездных бригад, которые победили в соответствующих конкурсах на своих железных дорогах. Победители и участники соревнований получили почетные дипломы и ценные подарки от генерального директора «Укрзализныци».