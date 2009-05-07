Львовская детская железная дорога открыла 58-й сезон

Львовская детская железная дорога торжественно открыла движение поездов. Как сообщает пресс-служба ЛЖД, к практическим занятиям приступили свыше четырех сотен детей.

Согласно сообщению, в 2008 году услугами Львовской детской железной дороги воспользовались свыше 30 тысяч человек, из них 12 тысяч - взрослые.

Дети пробуют себя в роли машинистов, стрелочников, ревизоров, начальников станций, дежурных по станциям, проводников или помощников машинистов. Чтобы получить такую возможность, они три года посещали кружки «Юный железнодорожник» и сдали соответствующие экзамены, прошли не один инструктаж. В 2008 году в 41 кружке «Юный железнодорожник» на базе Львовской детской железной дороги занимались 719 детей из 18 школ Львова.

Как отмечают на ЛЖД, в 2009 г. из-за судебной волокиты относительно помещения, в котором еще с 50-х годов прошлого века была «прописана» детская железная дорога, существовала угроза того, что новый сезон открыт не будет, однако пока проблема решена. В то же время, на ЛЖД отмечают, что из-за непонимания со стороны городского совета Львова и Львовского областного совета этот сезон для Львовской детской железной дороги может стать последним.

Как отмечают на ЛЖД, существование детской железной дороги продиктовано желанием железнодорожников организовать содержательный отдых, а также обеспечить школьникам, многие из которых воспитываются в малообеспеченных семьях, возможность бесплатно посещать специализированные кружки. На сегодня детская железная дорога проводит воспитательную и образовательную деятельность для всех желающих детей в возрасте от 12 до 16 лет. Руководство Львовской железной дороги осознает убыточность малой магистрали, но справедливо считает, что в этом случае финансовые расходы оправданы.

Справка УНИАН. В год основания Львовской детской железной дороги (в 1951 г.) в ее составе были три станции и локомотивное депо. Протяженность дороги составляла почти 2 км. В 1976 году длину детской железной дороги пришлось сократить до 1200 м и оставить только две станции — Парковую и Солнечную. За годы своего существования Львовская детская железная дорога воспитала свыше 30 тысяч юных железнодорожников.