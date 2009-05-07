Харьковская детская железная дорога открыла 69-й сезон

На днях состоялось открытие 69-го сезона работы Харьковской детской железной дороги. Как сообщает пресс-служба Южной железной дороги, поздравить юных железнодорожников с началом нового сезона приехали начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК и представители местной власти.

После торжественного концерта на станции Парк от платформы в свой первый в этом году рейс отправился праздничный поезд. Его пассажирами стали ветераны и участники Великой Отечественной войны и дети. Весь день гости малой Южной в честь праздника имели возможность кататься бесплатно.

В новый сезон детская железная дорога вошла с отремонтированным учебным корпусом, который теперь оснащен необходимыми компьютерными и техническими средствами. Усилиями Харьковской дирекции железнодорожных перевозок заменены шпалы, отремонтированы пешеходные переходы, мосты и путевые сооружения. Служба строительно-монтажных и эксплуатационных работ отремонтировала заборы, поштукатурила и побелила здания и платформы. Проверку устройств энергообеспечения, освещения и электрооборудования провели специалисты Харьковской дистанции энергообеспечения. Светофоры, сигнальные знаки, релейные шкафы, стрелочные переводы, радиосвязь подготовили работники Харьковской и Основянской дистанций сигнализации и связи. А подвижной состав детской железной дороги подготовили локомотивная и пассажирская службы Южной железной дороги.

Справка УНИАН. Почти за 70 лет действия Харьковской детской железной дороги профподготовку прошли свыше 60 тысяч школьников.

В 1940 году первый маленький поезд отправился в свой первый рейс. В то время длина пути составляла 1,5 км, сейчас — 3 км. Дорога работает с 1 мая по 31 октября. В распоряжении детей два состава по шесть вагонов в каждом и два тепловоза. Они курсируют между станциями Парк и Лесопарк.