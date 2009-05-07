«Укртелеком» 8 и 9 мая предоставит участникам ВОВ 10 бесплатных минут

Компания «Укртелеком» 8 и 9 мая предоставит каждому из участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и лицам, к ним приравненным, 10 бесплатных минут для разговоров по Украине, СНГ и с абонентами мобильной связи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«В честь 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ОАО «Укртелеком» проводит 8 и 9 мая благотворительную акцию – предоставляет каждому из участников ВОВ в общем 10 бесплатных минут для разговоров по Украине, СНГ (страны Балтии не входят в Содружество), а также возможность общаться с абонентами операторов мобильной связи», - отмечается в сообщении.

Ветераны могут совершать бесплатные звонки не только абонентам фиксированной телефонной связи «Укртелекома», но и абонентам компаний «Укомлайн», «Голден Телеком», «Телесистемы Украины», «Восток Телеком», «Велтон.Телеком». Также ветераны могут позвонить в счет бесплатных минут абонентам следующих операторов мобильной связи: «Укртелеком» (ТМ Utel, код сети 091), «Телесистемы Украины» (ТМ «PEOPLEnet», код 092), «Украинские радиосистемы» (ТМ «Beeline», код 068), «Голден Телеком» (код 039), «Интертелеком» (код 094).

Звонить можно как с квартирных телефонов по месту регистрации, так и с почтовых отделений и переговорных пунктов. При личном обращении следует предъявлять соответствующее удостоверение и справку об идентификационном коде.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» - монополист на рынке местной телефонной связи (более 10,4 млн. абонентов). Также оказывает услуги мобильной связи (более 220 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 550 тыс. абонентов).