«Укрзализныця» снизила нагрузку грузов

На протяжении апреля текущего года «Укрзализныця» выполнила нагрузку грузов по отношению к плановому заданию на 96,2%, а по сравнению с апрелем 2008 г., в связи с общим падением объемов перевозок, этот показатель составил 67,7%. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, по этой же причине выгрузка вагонов ухудшена к плановому заданию и составляет 95%, то есть среднесуточно выгружалось лишь около 13,5 тыс. вагонов.

Основной показатель, который характеризует эффективность использования вагонов по «Укрзализныце», - оборот нагруженного вагона ускорен к плановой задаче на 0,06 суток и его выполнение составляет 7,47 суток (100,8%).

Показатели использования локомотивного парка улучшены к плану и к уровню прошлого года. В частности, среднесуточный пробег локомотива к уровню 2008 г. повышен на 6,7% (463 км), среднесуточная производительность - на 5,6% (1258 тыс. ткм брутто), к плану - на 12,9 и 111,7% соответственно. Средний вес грузового поезда составлял в апреле т.г. 3 300 тонн и выполнен этот показатель как к плану (103,5%), так и к уровню в прошлом году (100%).

Повышены также участковая и техническая скорости как к плану (107,8% и 104,5% соответственно), так и к уровню в прошлом году (106,3% и 103,3% соответственно) и составляют 38,7 км/ч и 43,9 км/ч соответственно.