ЮЗЖД назначила на 11 мая 10 дополнительных поездов

Юго-Западная железная дорога назначила 10 дополнительных электропоездов повышенного комфорта для перевозки пассажиров после празднования 9 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

По данным пресс-службы, 11 мая эти дополнительные электропоезда будут курсировать на направлениях между Киевом и Шосткой, Фастовом, Шепетовкой, Коростенем, Жмеринкой, Хмельницким.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за расписанием движения поездов, поскольку назначенные дополнительные поезда будут курсировать в понедельник 11 мая по расписанию выходного дня - воскресенья.

В связи с этим Юго-Западная железная дорога отменяет 10 мая 2009 года курсирование электропоездов повышенного комфорта №836 Коростень-Киев, №868/867 Киев-Шостка, №806/805 Киев-Шостка, №819/820 Киев-Шепетовка и № 827/828 Киев-Жмеринка.