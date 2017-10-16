В порту "Южный" 300-метровое грузовое судно повредило причал (фото)

В морском торговом порту «Южный» (Одесская обл.) грузовое судно Conquistador (флаг Мальты, длина 300 м) врезалось в причал. Об этом сообщает "Думская".

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В порту подтвердили изданию факт аварии в районе 7-го причала и сообщили, что ее последствия незначительны. Подробности инцидента в пресс-службе предприятия обещают обнародовать позже.

По информации "Думской", эта авария не связана с разгрузкой второй партии угля из США, о чем сообщают некоторые СМИ. Американский уголь 12 октября в порт доставило другое судно - балкер Victoria, в то время как на корпусе «Конкистадора» (2016 года постройки) отчетливо видны следы столкновения.