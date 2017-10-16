Fiat Chrysler отзывает почти полмиллиона авто по всему миру

Fiat Chrysler Automobiles NV в пятницу объявила об отзыве почти 470 000 седанов, кроссоверов и внедорожников с потенциально неисправной деталью, из-за которой могут неправильно работать некоторые компоненты безопасности, призванные предотвратить возникновение хлыстовой травмы шеи вследствие аварии, сообщает Прайм.

Читайте такжеVolkswagen и Fiat Chrysler могут объединиться - WSJ

"Более 414 тысяч отзываемых автомобилей были проданы в США, где об этой проблеме компанию оповестило Национальное управление по безопасности движения автотранспорта (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). Управление начало проверку в отношении этой проблемы в июне", - говорится в сообщении.

Отзыв затрагивает внедорожники Jeep Liberty 2012 года, а также среднеразмерные седаны Chrysler 200 и Dodge Avenger 2012-2013 годов, указала Fiat Chrysler.

Компании не известно о каких-либо инцидентах или травмах, связанных с этим дефектом. Как пояснила Fiat Chrysler, дефект заключается в том, что один из электронных датчиков может не привести в действие механизм срабатывания передних подголовник в случае наезде сзади.

Fiat Chrysler указала, что в следующем месяце разошлет владельцам 469 988 автомобилей по всему миру оповещение об отзыве.