На улицах Японии протестируют электрокары с искусственным интеллектом
По задумке автопроизводителя, искусственный интеллект позволит машинам понимать водителя, что сделает людей и автомобили партнерами.
Японский автопроизводитель Toyota протестирует свои новые модели самоуправляемых электромобилей, оснащенных технологией искусственного интеллекта (AI), на улицах Японии в срок до 2020 года, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз компании.
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"Концепт-кар Toyota Concept-i воплощает будущее видение подвижного общества, где искусственный интеллект позволяет машинам понимать водителя, что делает людей и автомобили партнерами", - говорится в сообщении компании.
По задумке автопроизводителя, модель Toyota Concept-i - электрический автомобиль с дальностью езды в 300 километров на одной подзарядке аккумулятора, - будет в состоянии оценить "эмоции" и "настороженность" водителя через выражение его лица, действия и тон голоса.
Кроме основной модели автомобиля, компания будет заниматься разработкой электромобиля меньшей литражности, предназначенного для людей с ограниченными возможностями. В его салоне будет предусмотрено двигающееся сиденье и джойстик для управления движением, доступный для инвалидов-колясочников.
Компания также представит компактное трехколесное электронное устройство для езды в пешеходной зоне (Concept-i Walk). По данным релиза, устройство будет занимать не больше места, чем "занимался бы сам пешеход во время ходьбы".
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Чистая прибыль автоконцерна по итогам 2016-2017 финансового года (завершился 31 марта) сократилась на 20,8% в годовом выражении, составив 1,831 триллиона иен (около 16,3 миллиарда долларов).