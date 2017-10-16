На улицах Японии протестируют электрокары с искусственным интеллектом

Японский автопроизводитель Toyota протестирует свои новые модели самоуправляемых электромобилей, оснащенных технологией искусственного интеллекта (AI), на улицах Японии в срок до 2020 года, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз компании.

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"Концепт-кар Toyota Concept-i воплощает будущее видение подвижного общества, где искусственный интеллект позволяет машинам понимать водителя, что делает людей и автомобили партнерами", - говорится в сообщении компании.

По задумке автопроизводителя, модель Toyota Concept-i - электрический автомобиль с дальностью езды в 300 километров на одной подзарядке аккумулятора, - будет в состоянии оценить "эмоции" и "настороженность" водителя через выражение его лица, действия и тон голоса.

Кроме основной модели автомобиля, компания будет заниматься разработкой электромобиля меньшей литражности, предназначенного для людей с ограниченными возможностями. В его салоне будет предусмотрено двигающееся сиденье и джойстик для управления движением, доступный для инвалидов-колясочников.

Компания также представит компактное трехколесное электронное устройство для езды в пешеходной зоне (Concept-i Walk). По данным релиза, устройство будет занимать не больше места, чем "занимался бы сам пешеход во время ходьбы".

Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Чистая прибыль автоконцерна по итогам 2016-2017 финансового года (завершился 31 марта) сократилась на 20,8% в годовом выражении, составив 1,831 триллиона иен (около 16,3 миллиарда долларов).