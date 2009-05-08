В ЕС приостановлено действие правила "используй, или теряй"

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии разрешить до конца сезона (с 29 марта по 24 октября 2009 года) авиакомпаниям сокращать полеты без потери слотов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Паоло КОШТА (группа либеральных партий, Италия), одобренном 7 мая на заседании Европарламента.

“За” проголосовали 508 депутатов, против – 20, воздержались – 7.

Согласно решению, в ЕС будет приостановлено действие правила “используй, или теряй”, в соответствии с которым для сохранения своих слотов на следующий сезон авиакомпания должна на протяжении текущего сезона обеспечить использование по меньшей мере 80% из отведенных ей слотов.

Вместе с тем, Европарламент отклонил предложение Еврокомиссии, в соответствии с которым решение о возможности установления похожих условий на зимний сезон 2009-2010 гг. должна была бы принимать Еврокомиссия самостоятельно без участия Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента поддержал проект доклада. В ходе принятия решения Комитетом, докладчик отметил, что во время консультаций с авиакомпаниями, представители перевозчиков подчеркивали необходимость приостановить действия правила “используй, или теряй” в связи с резким уменьшением спроса на авиаперевозку, а также, в связи с возможностью потери европейскими компаниями слотов в интересах компаний из Китая, Индии и Японии, имеющие существенную государственную поддержку. Еврокомиссия предложила до конца сезона разрешить авиакомпаниям сокращать полеты без потери слотов 10 марта этого года.