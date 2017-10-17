Поезд Киев - Вена запустят уже с 10 декабря

Австрийская федеральная железная дорога внесла в систему бронирования новый беспересадочный поезд сообщением Киев-Львов-Будапешт-Вена, сообщает Украинская правда со ссылкой на официальный сайт Австрийской федеральной железной дороги.

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Согласно информации на сайте австрийской железнодорожной компании, поезд (очевидно, речь идет о прицепном вагоне или вагонах) на данном маршруте должны запустить с 10 декабря текущего года.

Из Киева он будет отправляться в 14:07, прибывать во Львов в 19:50 и отправляться оттуда в 21:00, в Вену поезд прибудет в 11:21 следующего дня. По пути следования поезд также будет посещать Будапешт, где предусмотрена 20-минутная остановка.

В обратном направлении из Вены поезд будет отправляться в 16:42, прибытие во Львов - в 10:10, отправляться оттуда в 11:27, прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 17:11.

Напомним, что запуск поезда Киев-Вена с декабря анонсировал экс-руководитель УЗ Войцех Балчун в июне текущего года.

Позже, в сентябре, и.о. председателя правления ПАО УЗ Евгений Кравцов подтвердил такие планы.

Как сообщал УНИАН, начиная с 3 сентября билеты на поезд №67/68 Киев - Варшава - Киев подешевели более чем на 1000 гривень. Таким образом, стоимость проезда из Киева до Варшавы составляет около 1350 гривень, а до этого составляла более 2440 гривень.

В связи с увеличением спроса на путешествия поездом Киев - Варшава "Укрзализныця" включила в его состав еще один вагон.