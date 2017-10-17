На заправках продолжают дорожать бензин и дизтопливо

Розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в течение 14-16 октября выросла в среднем на 20-60 коп. за литр, сообщил корреспонденту УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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По информации UPECO, в сети АЗС Amic Energy бензин марки А-92 подорожал на 20 коп. за литр, до 26,69 грн за литр, а дизтопливо увеличилось в цене на 50 коп. за литр - до 25,49 грн за литр и 26,49 грн за литр (дизтопливо «премиум» класса).

Также отмечается, что на АЗС ОККО и SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп. за литр. На сегодня бензин А-92 в этих сетях стоит 27,49 грн за литр, А-95 - 28,49 грн за литр, А-95 «премиум» - 29,49 грн за литр, дизельное топливо - 25,99 грн за литр и дизтопливо «премиум» - 26,99 грн за литр.

Согласно сообщению, цены повысились и в других сетях АЗС, включая столичную сеть KLO и региональные компании.

По словам Сиренко, такой рост цен обусловлен высокой стоимостью нефтепродуктов на европейском рынке, а также снижением курса гривни.

«На протяжении месяца нефть не опускалась ниже 55 долл. за баррель, котировки на бензин и дизельное топливо также остаются высокими – выше 540 долл. за тонну. При этом, гривня снова теряет позиции. За последний месяц официальный курс гривни снизился с 26,2 грн за долл., до 26,5 грн за долл.», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре цены на топливо выросли в среднем на 1,5 грн за литр. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок. 6-9 октября розничная стоимость бензина и дизтоплива снова выросла на 0,15-1 грн за литр.

26 сентября глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что комитет начал запрашивать необходимую информацию от Минэнергоугля и самостоятельно изучать ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов для выяснения причины роста цен. В комитете также заявили, что синхронность повышения розничных цен на АЗС в течение сентября может свидетельствовать о наличии в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий.