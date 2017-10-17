Лидеры экспортного рынка призвали руководство "УЗ" убрать коррупционные схемы, из-за которых завышаются тарифы

Об этом стало известно в ходе ответов топ-менеджмента УЗ на вопросы представителей отраслевых ассоциаций в Федерации работодателей Украины.

Как сообщил Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины, для химических предприятий «в этом году ж/д тарифы уже выросли вдвое за счет коррупционной составляющей».

По его словам, грузовые вагоны «Укрзализныци» отдаются «приближенным фирмочкам» в количестве 50 штук, например, Rail Logistic, которые «поднимают цены как хотят».

«Мне директор «Ровноазота» говорит: «дайте вагоны, у меня на площадке лежит 50 тыс. аммиачной селитры! Это такая бомба, что, если рванет, то и Ровно не останется», - рассказал глава Союза химиков.

«Коррупционная составляющая мощно сидит в «Укрзализныци». Уберите посредников! Около 900 млн. грн. оседает в карманах, а УЗ теряет порядка 400 млн. грн. Вот если такие схемы убрать, то может и не нужно повышать тарифы», - отметил Голубов.

По его словам, только в одном мелитопольском депо воруют 7-8 тонн дизтоплива в день. «Ребята, ну как можно выдержать такой расход дизтоплива, если такой размер воровства только по одному депо! Я уже не говорю о закупках материальных ценностей», - констатировал он, добавив, что руководству УЗ необходимо бороться с коррупцией.

В ответ Кравцов согласился с тем, что цена вагона для химиков выросла в 2 раза. «Абсолютно верно! Экспедиторы, беря наш вагон по фиксированной ставке, перепродают его вам по более высокой ставке», - сказал он, также признав, что «есть огромная проблема с закупками, и давайте с ней совместно бороться».

«То, что в депо воруют – это правда. Я не буду скрывать, действительно есть проблемы. У нас дизель исчезает от момента его залива в цистерну до момента его сгорания в двигателе локомотива. Это огромная проблема, мы сейчас ищем пути ее решения», - констатировал глава УЗ.

В свою очередь Леонид Козаченко, народный депутат, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК), отметил, что совершенно непонятно, как «Укрзализныця» планирует решать проблемы коррупции в перспективе.

«Как бы не вышло так, что сумма от повышения тарифов создаст еще большую основу для коррупции. Может, завтра будут «растягивать» еще больше топлива», - предупредил он.

В качестве примера коррупции на УЗ президент УАК привел случай с ремонтом локомотива в честном депо.

«Частное депо хотело взять на ремонт локомотивы УЗ. Но нас предупредили, что мы должны обязательно заплатить 2,5 млн. грн. за каждый. Если не заплатим, то нам не дадут их отремонтировать. Мы этот вопрос урегулировали, но нам все равно в итоге не дали этот локомотив, дали другим, которые согласились заплатить», - рассказал Козаченко.

В то же время Дмитрий Олейник, глава совета Федерации работодателей Украины, напомнил том-менеджменту УЗ, что «принималось решение отправить в Генпрокуратуру документы и обращение в отношении компании-посредника Максмед Интернейшнл», обвиняемой в постоянном блокировании тендеров.

«Что зависит от УЗ? Когда вы формируете тендерные предложения, то никакое украинское законодательство не запрещает указывать в тендерной документации наличие у поставщика тех или иных технических возможностей. Многие из реального сектора экономики даже согласятся на уплату части гарантийного взноса для того, чтобы прокладки отметались на этом этапе. Пожалуйста, уважаемые коллеги из «Укрзализныци», мы очень хорошо понимаем, как формируются тендерные условия», - подчеркнул глава ФРУ.