4G-связь в Украине: стало известно, когда объявят первый тендер на частоты

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), планирует объявить тендер на связь 4G в диапазоне 2600 МГц в начале ноября 2017 года, сообщила пресс-служба НКРСИ.

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«Объявление 4G тендера в диапазоне 2600 МГц планируется на первую декаду ноября 2017 года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на заседании НКРСИ, которое состоялось 17 октября 2017 года, комиссия приняла решение «О проведении конверсии и выдаче лицензий на конкурсной или тендерной основе» в диапазоне 2600 МГц.

«Это решение принято в связи с заявлением «ММДС-Украина» о намерении освободить полосы радиочастот, определенные для внедрения новой технологии», - сообщили в комиссии.

Также сообщается, что компания «ММДС-Украина» определена субъектом конверсии.

«Сроки проведения мероприятий по конверсии: начало - II квартал 2017 года, окончание: не позднее одного месяца со дня финансирования стоимости конверсии инициаторами конверсии», - добавили в пресс-службе НКРСИ.

Также сообщается, что принятое решение предусматривает проведение конверсии радиочастотного ресурса Украины.

«... комиссия решила провести конверсию РЧР Украины в полосах радиочастот 2510-2545 МГц (кроме полос радиочастот 2532-2540 МГц в Запорожской области, 2540,0-2545,0 МГц в Киевской области, 2532,0-2540,0 МГц в Харьковской области, 2532,0-2540,0 МГц в АР Крым и 2532,0-2540,0 МГц в г. Севастополь), 2565-2570 МГц (кроме полос радиочастот 2565,0-2570,0 МГц в Запорожской области), 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц во всех регионах Украины», - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что по результатам конверсии НКРСИ выдаст лицензии в указанных полосах на конкурсной или тендерной основе.

Также сообщается, что компания «ММДС-Украина», принадлежащей холдингу «СКМ» Рината Ахметова, которая занимает диапазон 2600 МГЦ, должна предоставить НКРСИ план конверсии определенных радиочастот.

В пресс-службе добавили, что НКРСИ готова параллельно начать процесс подготовки к 4G тендеру в диапазоне 1800 МГц при условии оперативного принятия необходимых для этого решений пользователями радиочастотного ресурса в упомянутом диапазоне.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года компания «ММДС Украина» сообщила, что намерена сдать 80 МГц спектра радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазоне 2,6 ГГц.

30 ноября 2016 года НКРСИ приняла за основу проект изменений в постановления Кабинета министров Украины №993 и №200, который предусматривает проведение тендера на внедрение технологии связи 4G в диапазоне 2600 МГц.

4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц для внедрения связи четвертого поколения 4G с начальной стоимостью 6,3 млрд грн.

22 сентября 2017 года НКРСИ завершила подготовку нормативно-правовых актов для внедрения в Украине мобильной связи 4G.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.

Компания «ММДС Украина» - один из крупнейших украинских телекоммуникационных операторов, предоставляет услуги цифрового телевидения и доступа к сети Интернет. Вошла в состав холдинга «СКМ» украинского миллиардера Рината Ахметова в 2014 году.