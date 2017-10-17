Украина и Мальта со следующего года запустят прямое авиасообщение

Президент Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прека и президент Украины Петр Порошенко анонсировали открытие прямого авиасообщения между Ла Валеттой и Киевом в 2018 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции в Киеве.

"Я рада объявить, что во время нашего обсуждения был рассмотрен вопрос авиасообщения, и действительно, уже были проведены встречи о том, что авиакомпания Air Malta начнет совершать прямые рейсы по графику со следующего лета", - сказала Мари-Луиз Колейро Прека.

В свою очередь Порошенко заметил, что прямые рейсы будут совершаться между Киевом и Ла Валеттой. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня. Президент Украины сказал, что его встречи с мальтийской коллегой всегда имеют практические результаты.

Он допустил, что к этим полетам будет добавлен на партнерской основе украинский самолет. "Это должно произойти весной следующего года", - сказал Порошенко.