Оснований для подозрения Омеляну пока нет - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что пока нет оснований для объявления подозрения министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом директор НАБУ сообщил журналистам в Брюсселе.

"Это не дело в отношении Омеляна, мы расследуем цифровые декларации, и это расследование началось месяца два назад. Пока оснований для подозрений нет, расследование продолжается", - констатировал Сытник.

По его мнению, этот вопрос получило огласку из-за того, что журналисты прочитали постановление из Единого государственного реестра судебных решений. "Здесь сработала проблема доступа к судебным решениям, поскольку очень часто журналисты читают решения, которые мы получаем по нашим производствам, и делают из этого новость", - отметил Сытник.

Как сообщал УНИАН, в постановлении Соломенского районного суда Киева от 29 сентября 2017 года, текст которого был опубликован 12 октября в Едином государственном реестре судебных решений, говорится о том, что НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации инезаконного обогащения министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

В документе отмечается, что министр со своей семьей проживает в доме, стоимость которого составляет 7 млн грн. Этот дом принадлежит двоюродной племяннице его жены, но эта племянница, по данным Государственной фискальной службы, не получала доходы, уровень которых мог бы позволить приобрести такую недвижимость. По данным НАБУ, Омелян подал декларацию, в которой указал, что проживает в квартире, которая принадлежит его жене. «Вместе с тем, Лицо З (Владимир Омелян - УНИАН) не указало в декларации за 2016 год свое право пользования недвижимым имуществом, а именно домом... Сведения в декларации за 2016 год отличаются от достоверных на 7 млн грн», - говорится в постановлении суда.

В НАБУ также считают, что министр не задекларировал автомобиль марки BMW X5 стоимостью 1,6 млн грн, которым он пользуется и который принадлежит его брату.

Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Мария Томко написала на своей странице в Facebook, что Омелян открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами и готов предоставить все документы, подтверждающие, что никаких нарушений с его стороны не было.