"Укрзализныця" с декабря запускает новый поезд из Одессы в польский Перемышль

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" с 10 декабря запускает новый поезд сообщением Одесса-Перемышль (Польша). Об этом сообщается в Twitter "Укрзализныци".

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"С 10 декабря 2017 года, с введением графика движения поездов на 2017/2018 год, "Укрзализныця" вводит новый поезд №36/35 Одесса – Перемышль", – говорится в сообщении.

И. о. главы правления компании Евгений Кравцов сообщил, что поезд будет делать остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Красном, Руднице, Вапнярке, Хмельницком и т.д.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2016 года акционерная компания "Укрзализныця" запустила скоростной поезд категории "Интерсити+" №705/706 по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн., из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн.

На данном маршруте задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов и 40 мин, а в обратном направлении - за 7 часов и 7 минут.

На пути следования поезд делает остановки на станциях Святошино, Коростень, Львов и Подзамче.

Также «Укрзализныця» может запустить еще один поезд сообщением Киев-Львов-Перемышль по новому маршруту через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.