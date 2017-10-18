Регуляторная служба одобрила повышение тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци"

Государственная регуляторная служба, которая осуществляет контроль в сфере хозяйственной деятельности, одобрила повышение тарифов на грузовые перевозки для Публичного акционерного общества "Укрзализныця" на 15%.

Читайте также"Укрзализныця" с декабря запускает новый поезд из Одессы в польский Перемышль

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на странице в соцсети Facebook со ссылкой на и.о. председателя правления акционерной госкомпании Евгения Кравцова.

"Есть согласование от Государственной регуляторной службы! 15% индексации грузовых тарифов - результат компромисса и открытого диалога с бизнесом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина на заседании по ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок заявила, что, по ее данным, прибыль «Укрзализныци» от грузовых перевозок по итогам января-августа 2017 года составила 9 млрд грн, а убытки от пассажирских перевозок - 4 млрд грн. Таким образом, она отметила, что осталось 5 млрд грн на развитие даже при нынешнем уровне тарифов.

Ранее тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года. 13 сентября на своем заседании Кабинет министров одобрил финансовый план "Укрзализныци" с индексацией тарифов на грузоперевозки во внутреннем сообщении.

Бизнес-среда неоднократно заявляла, что выступает против повышения тарифов на ж/д перевозки в этом году. После этого, в середине октября «Укрзализныця» предложила индексацию грузовых тарифов на 15% вместо 22,5%.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является Публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.