Чистая прибыль Cisco снизилась на 15%

Чистая прибыль компании Cisco (США) за 9 месяцев 2009 финансового года, рассчитанная по принципам GAAP, снизилась, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года, на 15% и составила 5,1 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

За первые 9 месяцев 2009 финансового года чистый объем продаж Cisco составил 27,6 млрд. долл., что на 5,5% меньше, чем за тот же период 2008 финансового года.

В третьем квартале 2009 финансового года (завершился 25 апреля 2009 г.) чистый объем продаж компании Cisco составил 8,2 млрд. долл., а чистая прибыль, рассчитанная по принципам GAAP, - 1,3 млрд. долларов.

К концу 3-го квартала 2009 финансового года объем доступной наличности, ее эквивалентов и инвестиций в компании Cisco достиг 33,6 млрд. долл. Для сравнения, к концу предыдущего финансового года этот показатель составил 26,2 млрд. долл., а к концу 2-го квартала текущего финансового года - 29,5 млрд. долл.

В течение отчетного квартала Cisco выкупила 77 млн. обыкновенных акций на общую сумму в 1,2 млрд. долл. и, по состоянию на 25 апреля т.г., с начала программы выкупа акций Cisco вывела таким образом из обращения 2,8 млрд. обыкновенных акций на общую сумму около 56,4 млрд. долл.

Справка УНИАН. Компания Cisco – один из ведущих мировых производителей в области разработок и выпуска сетевых технологий. В Украине технологии компании Cisco используются всеми крупными операторами телекоммуникаций как фиксированной, так и мобильной связи, провайдерами Интернет и др.