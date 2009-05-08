Госкомпредпринимательства будет добиваться отмены конкурса в Херсоне

Херсонское областное представительство Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства будет добиваться отмены конкурса на 4 пассажирских маршрута, из-за которого сегодня бастовали перевозчики в Херсоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Херсонского облотделения Госкомпредпринимательства Иван ЛОПУШИНСКИЙ сегодня во время встречи с протестующими водителями маршруток.

«Конкурс был объявлен с нарушением ряда нормативных документов Кабинета министров и без согласования с Госкомпредпринимательства. Поэтому мы будем добиваться отмены конкурса», - сообщил И.ЛОПУШИНСКИЙ.

Как сообщалось, утром 8 мая около 50 сотрудников компании-пассажироперевозчика ООО «Такси-сервис» на 1 час перекрыли движение транспорта на проспекте Ушакова в Херсоне рядом с мэрией. В связи с этим на ряде улиц центра города образовались автомобильные пробки. По проспекту Ушакова в час-пик не ходил общественный транспорт.

Перевозчики проводили акцию в знак несогласия с действиями управления транспорта и связи Херсона, объявившего 7 мая конкурс на маршруты, которые обслуживает «Такси-Сервис».