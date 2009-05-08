Винский намерен увольнять начальников убыточных железных дорог

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что начальник железной дороги, который продемонстрирует наибольшую убыточность пассажирских перевозок по итогам первого полугодия 2009 года, будет освобожден от занимаемой должности.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, об этом И.ВИНСКИЙ сказал сегодня во время совещания по вопросу выполнения Программы основных направлений деятельности пассажирского хозяйства.

Согласно сообщению, во время своего выступления министр отметил, что ситуация в железнодорожной отрасли критическая, и остро раскритиковал деятельность начальников железных дорог, подчеркнув, что не допустит, чтобы железнодорожная отрасль работала в убыток.

«У нас четкая цель: обеспечить нулевую рентабельность на пассажирских перевозках. Торговать ресурсом, который называется «Укрзализныця», мы больше не можем – и так ею 10 лет закрывали все дыры», - подчеркнул министр, отметив персональную ответственность руководителей за состояние дел в отрасли.

Кроме того, министр выставил требование перед начальниками железных дорог выполнить взятые перед профсоюзами обязательства повысить заработную плату железнодорожникам на 6%.

«Я настаиваю, что мы должны выполнить свои обязательства, и хочу получить официальное письма от профсоюзов с соответствующим подтверждением», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

Справка УНИАН. В состав Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» входит шесть железных дорог - Приднепровская, Донецкая, Одесская, Юго-западная, Львовская и Южная железные дороги - которые являются самостоятельными хозяйственными субъектами.