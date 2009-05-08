Energy Standard Fund Ltd» покупает авиакомпанию “Константа”

19:20, 08 мая 2009
Транспорт/Связь
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Разрешение АМК

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Energy Standard Fund Ltd» (г. Лимасол, Кипр) на получение контроля над ОАО «Авиакомпания «Константа» (г. Запорожье).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Константа" занимается организацией и выполнением VIP, бизнес, корпоративных и грузовых полетов на самолетах Як-40, Ан-32.

42,22% ОАО "Авиакомпания "Константа" (987,333 тыс. грн.) принадлежит Фонду госимущества Украины, 30% - Energy Standard Group S.A. 

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