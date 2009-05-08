Energy Standard Fund Ltd» покупает авиакомпанию “Константа”

Разрешение АМК

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Energy Standard Fund Ltd» (г. Лимасол, Кипр) на получение контроля над ОАО «Авиакомпания «Константа» (г. Запорожье). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК. Справка УНИАН. Авиакомпания "Константа" занимается организацией и выполнением VIP, бизнес, корпоративных и грузовых полетов на самолетах Як-40, Ан-32. 42,22% ОАО "Авиакомпания "Константа" (987,333 тыс. грн.) принадлежит Фонду госимущества Украины, 30% - Energy Standard Group S.A.

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