Energy Standard Fund Ltd» покупает авиакомпанию “Константа”
19:20, 08 мая 2009Транспорт/Связь
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Разрешение АМК
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Energy Standard Fund Ltd» (г. Лимасол, Кипр) на получение контроля над ОАО «Авиакомпания «Константа» (г. Запорожье).
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.
Справка УНИАН. Авиакомпания "Константа" занимается организацией и выполнением VIP, бизнес, корпоративных и грузовых полетов на самолетах Як-40, Ан-32.
42,22% ОАО "Авиакомпания "Константа" (987,333 тыс. грн.) принадлежит Фонду госимущества Украины, 30% - Energy Standard Group S.A.
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