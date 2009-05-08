«Укрзализныця» модернизировала участок Полтава-Бурты-Корыстовка

«Укрзализныця» с начала года освоила 8,12 млн. грн. в рамках модернизации участка Полтава – Бурты – Корыстовка.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в частности, на участке электрификации Полтава-Южная – Малая Перещепинская протяженностью 50,9 км установлены 510 опор контактной сети, 146 анкеров, 89 оттяжек, 19 жестких перекладин, 440 консолей, 88 траверсов переходных опор, 38 оголовков, 12 кронштейнов. Кроме того, раскатано 20,9 км несущего троса, 11 км контактного провода.

На станции "Кременчуг" установлены 248 опор контактной сети, 45 анкеров, 28 жестких перекладин, 62 консоли, 10 кронштейнов и пр.

Напомним, модернизация и электрификация участка Полтава – Бурты – Корыстовка проводится в рамках подготовки Украины к Чемпионату по футболу Евро-2012.