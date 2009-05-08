«Укрзализныця» использовала 50 млн. грн.

«Укрзализныця» с начала года выполнила ремонтно-путевые работы на направлениях разграничения грузового и пассажирского движения поездов на сумму 48,51 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, работы проводятся в рамках внедрения на железных дорогах Украины скоростного движения пассажирских поездов.

Кроме того, в рамках введения скоростного движения на направлениях Киев – Лозовая – Донецк, Червоноград – Днепропетровск – Львов выполнены работы по модернизации 39,3 км путей на сумму 87 млн. грн., по ремонту 5,8 км путей на 2,7 млн. грн., по среднему ремонту 31,7 км путей на 14,2 млн. грн., по комплексно-оздоровительному ремонту 39,9 км путей на 14,2 млн. грн. При этом заменены 19 старых железобетонных брусьев на новые. При выполнении работ по реконструкции и модернизации устройств энергетики выполнены работы на сумму 10,9 млн. грн. На осуществление строительно-монтажных работ направлено 2,1 млн. грн.