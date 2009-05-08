На Дарницкий мост потрачено 237 млн. грн.

С начала года строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве профинансировано на сумму 237,1 млн. грн., из которых 100 млн. грн. – средства госбюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на строительстве моста сложены 106,4 тонн металлоконструкций фарватерной части прогоночных сооружений низового автомобильного проезда.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе начальник Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексей КРИВОПИШИН заявил, что строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве ведется неудовлетворительными темпами из-за отсутствия финансирования. По его словам, пока что на строительство не поступали средства очередного транша в 100 млн. грн., выделенного правительством из стабфонда в конце марта т.г. В то же время начальник ЮЗЖД считает, что отставание наверстают и до конца этого года откроют второй железнодорожный путь и электрифицируют оба пути.

Напомним, 25 марта 2009 года правительство выделило еще 100 млн. грн. на строительство железнодорожно-автомобильного моста в Киеве из Стабилизационного фонда госбюджета.

В целом в 2009 году финансирование строительства моста составит 650 млн. грн. Средства будут выделены из стабилизационного фонда.

Справка УНИАН. 15 июля 2004 года в Киеве началось строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 метров имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 г. на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста, сейчас ведутся работы на второй ветке.

Строительство автомобильной части моста будет полностью завершено при наличии финансирования к 2011 году.