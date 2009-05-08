Полтавская дирекция ж/д получила убытки на 2 млн. грн.

В январе-марте текущего года Полтавская дирекция железнодорожных перевозок Южной железной дороги получила 2 млн. грн. убытков от перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Об этом УНИАН сообщили в дирекции.

«За три месяца мы получили 2 млн. грн убытка от перевозок пассажиров в пригородном сообщении, в том числе по Полтавской области - 1,6 млн. грн. Так, например, по Кременчугу убыток составил 150 тыс. грн., а компенсационные выплаты за этот период властями не выплачивались. При этом именно в Кременчуге с 2008 года работают три рельсовых автобуса, которые стоят не один миллион гривень. Однако об окупаемости их сегодня даже речи не может быть»,- сказал УНИАН представитель Полтавской дирекции.

По его словам, не совершали компенсационных выплат в 1-м квартале 2009 года Карловский (35 тыс. грн.), Оржицкий (27 тыс. грн.), Пирятинский (65 тыс. грн.) и Хорольский (8 тыс. грн.) районы.