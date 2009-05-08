Винский поддерживает создание на железных дорогах автостанций

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ готов поддержать идею создания при железнодорожных вокзалах автостанций с продажей автобусных билетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, об этом он заявил сегодня на совещании с начальниками железных дорог Украины.

«Я даю вам санкцию и даю вам добро инициировать создание на всех железнодорожных вокзалах автовокзалов. Переправьте потоки пассажиров на железнодорожные вокзалы, чтобы там были логистические центры, чтобы ваша территория использовалась и приносила прибыли», – сказал И.ВИНСКИЙ.

По словам министра, «Укрзализныця» должна не ждать, когда закончится кризис, а совершенствовать свои услуги и искать новые сегменты для развития предприятия, чтобы обеспечить финансовую стабильность.

«Без финансовой стабильности «Укрзализныця» в нынешних условиях не выживет. Со своей стороны Министерство транспорта и связи Украины будет поддерживать идею создания автовокзалов при железных дорогах, если от вас будет такая инициатива», – отметил И.ВИНСКИЙ.