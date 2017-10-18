Украинский Ан-124 стал спасением для стран, подвергшихся стихийным бедствиям (видео)
18:02, 18 октября 2017Транспорт/Связь
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Украинские экипажи доставляют гуманитарные грузы между разными континентами.
Ан-124 "Руслан" / REUTERS
В Пуэрто-Рико тысячи людей остались без света. Именно для них украинский "Руслан" привез генераторы и трансформаторы. Американцы, которые и предоставили оборудование, признают, без украинского самолета они бы не справились, сообщает ТСН.ua.
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"У Америки нет такого самолета, который смог бы осуществить такой проект. Только этот самолет может это сделать. Самолет и его экипаж", - говорит представитель транспортной компании США Шон Орурк.
Сто тонн оборудования разгружают за три часа и знаменитый “Руслан” сразу же заправляют, чтобы лететь в Майами. За новым грузом, который нужен островитянам.
Украинский самолет "Руслан" стал спасением для стран, подвергшихся стихийному бедствию
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