Украинский Ан-124 стал спасением для стран, подвергшихся стихийным бедствиям (видео)

В Пуэрто-Рико тысячи людей остались без света. Именно для них украинский "Руслан" привез генераторы и трансформаторы. Американцы, которые и предоставили оборудование, признают, без украинского самолета они бы не справились, сообщает ТСН.ua.

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"У Америки нет такого самолета, который смог бы осуществить такой проект. Только этот самолет может это сделать. Самолет и его экипаж", - говорит представитель транспортной компании США Шон Орурк.

Сто тонн оборудования разгружают за три часа и знаменитый “Руслан” сразу же заправляют, чтобы лететь в Майами. За новым грузом, который нужен островитянам.