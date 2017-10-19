Гройсмана попросили, чтобы "Укрзализныця" работала справедливо

«Укрзализныця», пользуясь монопольным положением на рынке, демонстрирует дискриминационный подход при распределении вагонов, от которого страдают металлургическая и горнодобывающая промышленности, являющиеся базовыми отраслями национальной промышленности.

Об этом идет речь в письме объединения предприятий «Укрметаллургпром» и Федерации металлургов Украины в адрес премьер-министра страны Владимира Гройсмана с просьбой способствовать устранению преференций для определенных компаний со стороны «Укрзализныцм» и любых злоупотреблений, связанных с этим вопросом, пишет Uaprom.

«Верим, что именно благодаря Вашей поддержке «Укрзализныця» принципиально изменит подход к управлению парком полувагонов и введет механизм пропорционального их распределения между всеми грузовладельцами Украины в объеме 30-40% от их фактической нагрузки (соответствует средней доле полувагонов УЗ на рынке Украины в 35-40%), что позволит устранить существующую дискриминацию отдельных грузовладельцев и позволит промышленным производителям вовремя выполнять свои экспортные контрактные обязательства и избежать значительных финансовых и репутационных потерь», - говорится в письме Ассоциаций.

При этом металлурги напомнили Гройсману, что на протяжении длительного периода наблюдается откровенная дискриминация промышленных предприятий горно-металлургической отрасли в части обеспечения подвижным составом полувагонов, находящимся под управлением филиала ОАО «Укрзализныця» - Центра транспортной логистики (ЦТЛ).

«Отсутствие механизмов процесса распределения национального парка полувагонов между грузоотправителями Украины, проблемы непрозрачности и связанные с этим злоупотребления и откровенная коррупционная составляющая за это время только углублялись», - констатировали в Ассоциациях.

На сегодня складывается ситуация, когда возможность «Укрзализныци» предоставлять преференции определенным грузовладельцам приводит к тому, что обеспечение отдельных частных грузовладельцев парком полувагонов ЦТЛ стабильно составляет 90-100% от их общей потребности, в то время, как отдельные металлургические и горно-обогатительные комбинаты обеспечиваются государственным парком едва ли на 10%, при этом обеспечение определенных отдельных предприятий ГМК вообще не насчитывает даже 5%, хотя доля ЦТЛ на рынке грузовых перевозок достигает 40%.

«В общем, за период январь-июль 2017 предприятия ГМК были обеспечены государственным ресурсом полувагонов лишь на 20% от общей потребности», - отмечается в документе.

Ассоциации также обратили внимание Гройсмана на то, что согласно ст. 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%, считается монопольным.

«Мы считаем, что государственная железнодорожная монополия, которая обеспечивает 54% национальных грузоперевозок, должна действовать в интересах всех без исключения участников процесса перевозок, создавать и поддерживать равные условия для всех грузовладельцев, поскольку все отправители платят одинаковый тариф», - подчеркнули в «Укрметаллургпроме» и Федерации металлургов.