Министр инфраструктуры отреагировал на жуткое ДТП в Харькове: настаивает на снижении скорости в городах

Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на снижении максимальной скорости движения в населенных пунктах Украины до 50 км/час с нынешних 60 км/час и увеличении штрафов за превышение скоростного режима с 2018 года.

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Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook, реагируя на вчерашнее ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек и пять получили травмы.

«Несколько месяцев назад мы вышли с инициативой ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч. При такой скорости практически исключаются смертельные случаи, максимум незначительный травматизм. Нам ответили: "не время, политически чувствительный вопрос". Так вот, мы настаиваем - 50 км/ч и драконовские штрафы за превышение скоростного режима, не пристёгнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей. Обязательные фото- и видеофиксация нарушений и "письма счастья", лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии», – написал он.

Омелян отметил, что сегодня состоится обсуждение мер по снижению до нуля смертности на украинских дорогах.

«Сегодня у нас очередное обсуждение совместно с МВД, Минздравом, Минобразования, народными депутатами мер по снижению до 0 смертности на украинских дорогах. В течение недели они будут согласованы и начнутся с 1 января 2018 года», - написал он.

Также министр подчеркнул, что кроме финансирования из Дорожного фонда мер по увеличению безопасности на дорогах, предусмотрено около полмиллиарда гривен из средств секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 октября, в центре Харькова «Лексус» влетел в толпу пешеходов. На месте происшествия погибли шесть человек, еще пять получили травмы.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины утвердил стратегию повышения уровня безопасности на дорогах на 2018-2020 годы, которая позволит на 50% сократить смертность на дорогах.

Мининфраструктуры планирует, начиная с 2018 года, ежегодно направлять на повышение безопасности на дорогах 5% от средств, собранных в дорожном фонде, который заработает с 2018 года.

По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, за 26 лет независимости Украины на дорогах погибло около 160 тыс. человек, более 5 млн человек были травмированы. Ежегодно на дорогах погибает около 5 тыс. человек.

По данным экспертов Всемирного банка, травмы и смерти на автодорогах в Украине приводят к ежегодным убыткам в размере 5 млрд долл.