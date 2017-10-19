ЗАЗ будет делать электромобили для "Новой почты" и работает над созданием электроавтобуса

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) намерен до 2018 года создать электроавтобус.

Читайте такжеПроизводство автотранспорта в Украине выросло на 77%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления «ЗАЗ» Николай Евдокименко в ходе пресс-тура на завод.

"Мы сейчас работаем над созданием электроавтобуса. Пока мы имеем конструкцию и наполняем ее элементной базой. То есть привод, батарея. Необходимо это сделать самым оптимальным образом, чтобы обеспечить дальность хода. Думаю, в следующем году мы презентуем опытный образец электроавтобуса», - сказал он.

При этом Евдокименко отметил, что ЗАЗ уже создал опытный образец электроавтомобиля.

«Мы создали опытный образец электроавтомобиля Т150 Cargo для «Новой почты», и она хочет купить около 100 шт. этих электромобилей", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 31% – до 57,8 тыс. единиц.

По итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 41% – до 65,5 тыс. единиц.

В 2016 году ЗАЗ получил 602,81 млн грн чистого убытка, что в 2 раза меньше чем в 2015 году.

В связи с общим падением экономики Украины и сокращением продаж автомобилей ЗАЗ в декабре 2014 года по апрель 2015 года полностью остановил производство.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ" и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.