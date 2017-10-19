ЗАЗ будет делать электромобили для "Новой почты" и работает над созданием электроавтобуса
Запорожский автомобилестроительный завод намерен до 2018 года создать электроавтобус.
Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) намерен до 2018 года создать электроавтобус.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления «ЗАЗ» Николай Евдокименко в ходе пресс-тура на завод.
"Мы сейчас работаем над созданием электроавтобуса. Пока мы имеем конструкцию и наполняем ее элементной базой. То есть привод, батарея. Необходимо это сделать самым оптимальным образом, чтобы обеспечить дальность хода. Думаю, в следующем году мы презентуем опытный образец электроавтобуса», - сказал он.
При этом Евдокименко отметил, что ЗАЗ уже создал опытный образец электроавтомобиля.
«Мы создали опытный образец электроавтомобиля Т150 Cargo для «Новой почты», и она хочет купить около 100 шт. этих электромобилей", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 31% – до 57,8 тыс. единиц.
По итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 41% – до 65,5 тыс. единиц.
В 2016 году ЗАЗ получил 602,81 млн грн чистого убытка, что в 2 раза меньше чем в 2015 году.
В связи с общим падением экономики Украины и сокращением продаж автомобилей ЗАЗ в декабре 2014 года по апрель 2015 года полностью остановил производство.
Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".
Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ" и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.