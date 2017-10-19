Метро на Троещину: стало известно, где будет начинаться новая ветка

Четвертая ветка Киевского метрополитена будет иметь длину 18 километров и пройдет от аэропорта "Киев" (Жуляны) до жилмассива Троещина. На ее протяжении будут находиться 13 станций, сообщает ЦТС со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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"Говорил сегодня о строительстве ветки киевского метро с Троещины до аэропорта "Киев" с китайскими инвесторами. Предварительная стоимость проекта 2 миллиарда долларов, 85% из них будет обеспечивать китайская сторона (кредит 20 лет под 2% годовых). 15% проекта будут финансировать за счет КГГА... Теперь из аэропорта "Киев" можно будет добраться метрополитеном почти в любую точку города", - обнадежил чиновник.

Он также проинформировал, что заверил правление международной группы "Pacific Construction" в том, что КМУ и КГГА обязуются запустить проект и довести его до конца. В ближайшее время, по словам Кубива, заработает рабочая группа из представителей компании, МЭРТ, Киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения.

"После подписания мы сможем начать строительство", - поделился планами первый вице-премьер.

Напомним, что впервые о совместном с китайцами проекте строительства четвертой ветки киевского метро и инвестициях в объеме 2 миллиарда долларов рассказал замминистра инфраструктуры Виктор Довгань во время поездки украинской делегации в Поднебесную. Тогда чиновник несколько скептически оценил возможность реализации данной инициативы.

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"Проект интересный, но, по моему мнению, почти нереальный. Потому что - это почти 2 миллиарда долларов, и как их привлекать, никто не понимает. Но, возможно, в перспективе лет трех что-то и получится. Сейчас будет готовиться ТЭО… китайская компания готова заходить на украинский рынок. А киевская власть видит этот проект приоритетным для города", - заявил В. Довгань.

Заместитель главы Киевской госгорадминистрации Николай Поворозник информировал, что "проект строительства четвертой ветки метро довольно сложный, поскольку она должна проходить наземно и подземно и включать в себя три пересадочных узла".

Отметим, что китайские инвесторы - не первые в череде тех, кто намеревался вкладывать деньги в строительство ветки метро на Троещину. В частности, ранее речь заходила о кредитах из Польши и Японии.