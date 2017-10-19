Цена энергобезопасности: создание госрезерва нефтепродуктов может поднять цены на АЗС

Создание государственного резерва нефти и нефтепродуктов, который планируется создать для снижения рисков блокирования импортных поставок топлива в Украину, в случае выбора модели его финансирования за счет увеличения налогов на топливо, может привести к увеличению цены бензина и дизельного топлива на АЗС на 80 копеек за литр.

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Такую оценку корреспонденту УНИАН дал эксперт на рынке нефти и нефтепродуктов, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Это около 30-40 евро на тысячу литров… Это будет не одномоментно, однако это будет примерно 80 копеек за литр", - сказал он, объяснив, что если в будущем правительство выберет модель финансирования такого резерва за счет увеличения ставки акцизного налога на топливо, то для накопления 2,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента (плановый показатель), нужно будет поднять акциз на 30-40 евро за 1 тысячу литров, что в перерасчете на гривни будет эквивалентно повышению цен на АЗС на 80 копеек за литр.

Рябцев также добавил, что эти расчёты сильно зависят от стоимости топлива и курса валют. Отвечая на вопрос о реакции автомобилистов, которые будут вынуждены оплатить создание такого резерва, эксперт ответил, что "это цена энергетической безопасности".

По его словам, на сегодня Украина очень зависит от поставок импортного бензина и дизельного топлива, 80% которых производятся из российской нефти.

"Россия сама, или оказав политическое давление на Беларусь, может в любой момент заблокировать существенный объем поставок нефтепродуктов в Украину. Поэтому создание минимальных запасов нефти нефтепродуктов нужно начинать как можно скорее", - сказал он.

Также эксперт добавил, что для минимизации коррупционных рисков при создании и использовании таких резервов, необходимо наличие открытой структуры для управления этими запасами. По мнению Рябцева, в работе структуры должны принимать участие не только представители государства, но также и участники рынка нефтепродуктов, представители гражданского сообщества.

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года глава Агентства государственного резерва Вадим Мосийчук говорил о подготовке плана имплементации Европейской директивы 2009 года о формировании стабилизационного запаса нефти и нефтепродуктов.

В сентябре 2017 года Госрезерв представил одну из первых моделей создания запасов нефти и нефтепродуктов, согласно которой планируется накопить около 2 миллионов тонн общей стоимостью около 1 миллиард долларов, которые, в свою очередь, могут быть получены путем увеличения акцизного налога на нефтепродукты. Согласно представленной информации, нефть и нефтепродукты будут храниться на комбинатах, которые подведомственны Госрезерву. Для создания и управления резервов в 2017 году планируется создать отдельное госпредприятие "Нафторезерв".

19 октября Мосийчук сообщил, что Госрезерв планирует в 2018 году создать и запустить в работу резерв нефти и нефтепродуктов в объеме 2,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента. По его словам, источником финансирования этих запасов может быть дополнительный акцизный налог на нефтепродукты, помощь от международных финансовых организаций или средства государственного бюджета.