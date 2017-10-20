Омелян: американцы заинтересовались строительством автобана Львов-Чоп

Инвесторы из США рассматривают возможность инвестирования средств в строительство концессионной скоростной автомобильной дороги между Львовом и Чопом, являющейся частью дороги международного значения М-06, которая начинается в Киеве и заканчивается на границе с Венгрией на КПП "Чоп".

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

"Я надеюсь, что мы расширим государственно-частное партнерство и концессию на украинские дороги. Как раз сегодня (19 октября - УНИАН) состоялась встреча с американскими инвесторами, которые рассматривают возможность строительства автобана из Чопа до Львова", – цитирует пресс-служба Омеляна.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины совместно со Всемирным банком изучает возможность строительства скоростной автомобильной дороги между Львовом и Дубно (Ривненская обл.), являющейся частью дороги международного значения М-06, которая начинается в Киеве и заканчивается на границе с Венгрией на КПП "Чоп".

Кроме этого, "Укравтодор" планирует реализовать проект скоростной автомобильной дороги между Львовом и венгерским Будапештом через КПП "Дыйда". В связи с этим "Укравтодор" совместно со Всемирным банком начали подготовку предварительного ТЭО проекта строительства дороги I категории Львов - Мукачево. В этом году уже начато проектирование новой автомобильной дороги I категории от города Мукачево до КПП "Дыйда".

В конце августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ в стране, в этом году превысил 20 миллиардов гривень, а протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 километров.

Ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.