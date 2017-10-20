Гройсман пообещал улучшить железнодорожное сообщение с Мариуполем

В ближайшие месяцы будет улучшено железнодорожное сообщение из Мариуполя и обновлен подвижной состав "Укрзализныци", заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде.

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"Сейчас Мариуполь не обеспечен на надлежащем уровне железнодорожным сообщением. Поэтому на прошлой неделе я поставил задачу "Укрзализныце" обновить подвижной состав и улучшить сообщение из Мариуполя. Я думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в направлении Мариуполя следуют поезда №69/70 Мариуполь – Львов, №103/104 Мариуполь – Киев, №83/84 Мариуполь – Киев, №192/191 Одесса – Мариуполь.

С 6 июля "Укрзализныця" запустила поезд №195/196 Мариуполь – Харьков.